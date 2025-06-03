В Петербурге арестовали шпиона украинской террористической организации
В Санкт-Петербурге 3 июня вычислили и задержали местного жителя по подозрению в сборе данных о военных и промышленных объектах для террористической организации Украины.
По данным ТАСС, ранее судимый 32-летний мужчина собирал сведения о заводах, аэродромах и научно-производственных предприятиях на территории Ленинградской области. За денежное вознаграждение преступник передавал всю полученную информацию участникам организации АТЕШ*, члены которой причастны к совершению цепочки диверсионных акций в России.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что силовики задержали в Феодосии агента спецслужб Украины, который изготовил взрывное устройство для диверсионной атаки на территории Крыма.
*признана в России террористической.
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