SHOT: Взрывы прогремели над Воронежем, сработала ПВО

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Жители Воронежа сообщают о серии взрывов над городом. Система ПВО может сбивать украинские БПЛА. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Взрывы были слышны в разных районах Воронежа. По свидетельствам очевидцев, в южной части города прозвучало от двух до пяти мощных хлопков. Сигнал воздушной тревоги сработал незадолго до инцидента. Местные жители также отмечают перебои в работе интернета.

Аналогичные сообщения о звуках моторов в небе и взрывах поступают и от жителей Миллерово в Ростовской области.

На данный момент официальных данных о пострадавших, разрушениях или подтверждении причин взрывов нет.

Напомним, что ранее жители Серпухова и подмосковных Мытищ также услышали звуки взрывов. Предварительно, этот шум тоже был связан с работой системы ПВО, отражающей атаку беспилотников ВСУ.

