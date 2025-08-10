Жители Серпухова и подмосковных Мытищ услышали взрывы в небе
Жители Серпухова и подмосковных Мытищ услышали звуки взрывов. По предварительной информации, это может быть связано с работой системы ПВО, отражающей атаку беспилотников ВСУ. Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет об этом со ссылкой на очевидцев.
Люди делятся в соцсетях, что над их головами раздалось несколько хлопков, напоминающих взрывы. Предварительно, жители Серпухова услышали более пяти таких звуков. Официального подтверждения происходящего и информации о возможных последствиях на данный момент не поступало.
Ранее сообщалось, что временные ограничения на приём и вылет воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса. Информация поступила 9 августа в 23:46 (мск). Эти меры были приняты в целях обеспечения безопасности полётов.
