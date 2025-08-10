Жители Серпухова и подмосковных Мытищ услышали взрывы в небе

10 августа 2025, 00:56

Осторожно, Москва: В Серпухове и Мытищах раздались взрывы, возможна работа ПВО

Фото: iStock/dzika_mrowka

Жители Серпухова и подмосковных Мытищ услышали звуки взрывов. По предварительной информации, это может быть связано с работой системы ПВО, отражающей атаку беспилотников ВСУ. Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет об этом со ссылкой на очевидцев.