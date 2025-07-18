В Словакии решили не блокировать новый пакет санкций ЕС против России

18 июля 2025, 01:39

Фицо: Словакия не будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ в пятницу

Фото: iStock/Leestat

Словакия не будет препятствовать принятию 18-го пакета антироссийских санкций Европейского союза в пятницу. Такое решение озвучил премьер-министр страны Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в его социальных сетях.





Фицо заявил, что дал указание представителям Словакии в ЕС «освободить дорогу» для пакета санкций. По его словам, дальнейшая блокировка новых ограничений стала бы контрпродуктивной в контексте текущих переговоров с Европейской комиссией по вопросам энергоресурсов.





«Начинается второй этап нашего поединка с Европейской комиссией по вопросу российского газа. У нас одобрен четкий план по реализации наших национальных интересов, создана команда, которая ответственна за достижение предложенных (Еврокомиссией) гарантий», — добавил Фицо.