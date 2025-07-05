ВСУ попытались атаковать дронами город Борисоглебск в Воронежской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать город Борисоглебск в Воронежской области. Предварительно, силами противовоздушной обороны (ПВО) уже сбито несколько воздушных целей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Очевидцы рассказали, что около 2 часов ночи в небе раздались мощные взрывы — всего от 8 до 10 сильных хлопков. Официальной информации о жертвах, разрушениях или последствиях ударов на земле на данный момент не поступало.
Ранее губернатор области Александр Гусев предупреждал об угрозе атак беспилотников и подтверждал уничтожение ряда дронов. Угроза воздушных атак в регионе сохраняется, оперативные службы находятся в состоянии повышенной готовности.
В ночь с 4 на 5 июля сообщалось, что ПВО уничтожили дрон над территорией Гатчинского округа Ленинградской области. Также еще один БПЛА был сбит над Тосненским районом Ленобласти.
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