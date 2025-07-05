ВСУ попытались атаковать дронами город Борисоглебск в Воронежской области

05 июля 2025, 02:31

Фото: iStock/dzika_mrowka

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать город Борисоглебск в Воронежской области. Предварительно, силами противовоздушной обороны (ПВО) уже сбито несколько воздушных целей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.