Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Курске возросло
Хинштейн: Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на дом в Курске выросло до десяти
Количество пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область возросло до десяти человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Среди раненых — ребёнок 2010 года рождения. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
Хинштейн также назвал суммы выплаты компенсаций пострадавшим: 75 тыс. рублей за частичную утрату имущества, 150 тыс. рублей — за полную, а также новую региональную выплату в 195 тыс. рублей для полностью лишившихся имущества.
«Никого не оставим в тяжёлой ситуации!», — заверил врио губернатора Курской области.На месте работают оперативные службы. Глава региона держит ситуацию на личном контроле. Он отмечал, что выехал к дому в Железнодорожном районе Курска, пострадавшему от удара ВСУ.
Ранее сообщалось, что при атаке беспилотника на жилой многоэтажный дом в Курске погибла женщина. Ночной удар БПЛА вызвал пожар, который охватил четыре верхних этажа здания.