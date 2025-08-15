Достижения.рф

Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Курске возросло

Хинштейн: Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на дом в Курске выросло до десяти
Количество пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область возросло до десяти человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.



Среди раненых — ребёнок 2010 года рождения. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Хинштейн также назвал суммы выплаты компенсаций пострадавшим: 75 тыс. рублей за частичную утрату имущества, 150 тыс. рублей — за полную, а также новую региональную выплату в 195 тыс. рублей для полностью лишившихся имущества.

«Никого не оставим в тяжёлой ситуации!», — заверил врио губернатора Курской области.
На месте работают оперативные службы. Глава региона держит ситуацию на личном контроле. Он отмечал, что выехал к дому в Железнодорожном районе Курска, пострадавшему от удара ВСУ.

Ранее сообщалось, что при атаке беспилотника на жилой многоэтажный дом в Курске погибла женщина. Ночной удар БПЛА вызвал пожар, который охватил четыре верхних этажа здания.
