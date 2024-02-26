«Шубы для жён важнее»: Гладков – об отказе бизнеса в помощи пострадавшим белгородцам

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Ряд крупных предприятий Белгородской области отказался предоставлять финансы для восстановления жилья и автомобилей, повреждённых под обстрелами. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании правительства региона.
Как утверждает глава региона, некоторые «исконно белгородские» компании не хотят формировать внебюджетный резервный фонд. Работы по восстановлению разрушений от ВСУ будут проводить за бюджетные средства. Отмечается, что некоторые предприятия никогда не предлагали финансовую помощь. При этом их создавали за счёт белгородской земли и регион всегда вкладывалась в них.
«Наверное, поездки в ОАЭ, смена транспорта, новые шубы, новые машины для жены — это более важная история, наверное, оставим это на совести этих руководителей», — высказался Гладков.
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Алина Юрчак