«Сила — это ты»: рок-певица Мара провела мотивационный концерт для бойцов СВО в Центре Илизарова, фото

Мара (Фото: официальный сайт Центра Илизарова)
Рок-певица Мара (Мара Владимировна Кана) выступила с концертом для бойцов специальной военной операции (СВО), проходящих реабилитацию в Центре Илизарова в Кургане. Мара наперед поздравила их с Днем защитника Отечества. Информацию о творческой встрече выложили на официальном сайте Центра Илизарова 19 февраля.
«Всю нашу страну поздравляем с Днем защитника Отечества, вместе с нашими парнями, с нашими героями. Каждый из них уже совершил свой подвиг. Поздравляем с Днем защитника Отечества!», — сказала певица.По данным медучреждения, артистка исполнила композиции «Раненые города» и «Сила — это ты», которые, как она отметила, призваны вдохновлять раненых военных на восстановление и укреплять их дух. Мара подчеркнула, что её цель — не просто развлечение, а мотивация через размышления о победе, русском характере и силе каждого бойца.
Мара выступает перед бойцами СВО (Фото: официальный сайт Центра Илизарова)
«Для этого должны быть песни соответствующие (...) Они должны ребят заставлять думать о сильных вещах – о победе, о движении вперед, о русском характере, о нашей родине, о нашей земле, о силе, которая в каждом бойце, в каждом мужчине», — говорила Мара.Мара регулярно поддерживает военных: её выступления проходят в прифронтовых городах, на полигонах и в госпиталях. На счету певицы более 80 подобных выступлений. В 2024 году она дважды побывала в Авдеевке и Селидово, имеет медаль «Участнику СВО».
Центр Илизарова, куда бойцы прибывают из разных регионов, специализируется на лечении тяжёлых травм костей и суставов.
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