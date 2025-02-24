The Economist: Украине придется выплачивать компенсацию за помощь США сотни лет

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Украина может столкнуться с необходимостью выплачивать США компенсацию за военную помощь в течение сотен лет, если подпишет предложенный администрацией Дональда Трампа договор по полезным ископаемым. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.
Согласно последней версии документа, 50% будущих государственных доходов от природных ресурсов и портовой инфраструктуры будут направляться в фонд под управлением США до достижения суммы в $500 млрд. При текущих темпах пополнение фонда займёт несколько столетий.
The Economist отмечает, что администрация Трампа ужесточила требования после первоначального отказа Киева. Для понимания стиля переговоров американской стороны украинские представители изучают документальные фильмы о Трампе, стремясь «уловить» его подход к сделке.
Ранее сообщалось, что Украина подчеркнула: реальный объем помощи, полученной Киевом от США, составляет около 90 миллиардов долларов — более чем в пять раз меньше суммы, заявленной американской стороной.
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«Если мы подпишем (соглашение) в таком виде, то завтра нас вышвырнут из офиса, а рассерженная толпа нас линчует», — объяснил один из украинских чиновников.Киев назвал условия «вымогательством» и опасается, что отказ от сделки приведёт к прекращению поставок оружия, отключению Starlink или ускорению переговоров США с Россией.
The Economist отмечает, что администрация Трампа ужесточила требования после первоначального отказа Киева. Для понимания стиля переговоров американской стороны украинские представители изучают документальные фильмы о Трампе, стремясь «уловить» его подход к сделке.
Ранее сообщалось, что Украина подчеркнула: реальный объем помощи, полученной Киевом от США, составляет около 90 миллиардов долларов — более чем в пять раз меньше суммы, заявленной американской стороной.
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Мария Моисеева