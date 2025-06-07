Губернатор Запорожья опубликовал списки погибших бойцов ВСУ после отказа Киева забрать их тела
Балицкий опубликовал списки опознанных тел бойцов ВСУ, от которых отказался Киев
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обнародовал списки погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи тела отказался забирать Киев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. Мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются от людей», — написал он.Опубликованный Telegram-канале Балицкого список содержит данные о 97 идентифицированных погибших. Губернатор полагает, что украинские власти, обладая этой информацией, намеренно скрывают ее от родственников солдат.
«Киев не делает даже попыток соблюдать договоренности. О чем можно рассуждать, если Украина отказывается принимать тела своих погибших, договоренность, о чем была достигнута в ходе второго этапа переговоров!», — возмутился он.Балицкий пояснил причины отказа, по его мнению: нежелание Киева выплачивать компенсации семьям погибших и стремление скрыть реальные масштабы потерь украинской армии.
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Публикация списков, как объяснил губернатор Запорожской области, призвана помочь родственникам найти своих близких.
Ранее сообщалось о заявлении депутата Верховной Рады, что Владимир Зеленский отдал личный приказ не забирать тела погибших украинских военных в рамках обмена с Россией, о котором делегации двух стран договорились на переговорах в Стамбуле.