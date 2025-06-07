Губернатор Запорожья опубликовал списки погибших бойцов ВСУ после отказа Киева забрать их тела

Балицкий опубликовал списки опознанных тел бойцов ВСУ, от которых отказался Киев
Фото: iStock/Tomas Ragina

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обнародовал списки погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи тела отказался забирать Киев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.



«Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. Мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются от людей», — написал он.
Опубликованный Telegram-канале Балицкого список содержит данные о 97 идентифицированных погибших. Губернатор полагает, что украинские власти, обладая этой информацией, намеренно скрывают ее от родственников солдат.



«Киев не делает даже попыток соблюдать договоренности. О чем можно рассуждать, если Украина отказывается принимать тела своих погибших, договоренность, о чем была достигнута в ходе второго этапа переговоров!», — возмутился он.
Балицкий пояснил причины отказа, по его мнению: нежелание Киева выплачивать компенсации семьям погибших и стремление скрыть реальные масштабы потерь украинской армии.

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Публикация списков, как объяснил губернатор Запорожской области, призвана помочь родственникам найти своих близких.

Ранее сообщалось о заявлении депутата Верховной Рады, что Владимир Зеленский отдал личный приказ не забирать тела погибших украинских военных в рамках обмена с Россией, о котором делегации двух стран договорились на переговорах в Стамбуле.
Мария Моисеева

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