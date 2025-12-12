В Ярославле на фоне атаки БПЛА прогремела серия взрывов
В окрестностях Ярославля, предварительно, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские беспилотники. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Жители утверждают, что слышали не менее семи взрывов и слышали звук мотора в небе, похожий на двигатель БПЛА. Кроме того, над городом появились яркие вспышки в небе, указывающие на работу ПВО.
Также стало известно о задымлении в одном из районов Ярославля. Информация о пострадавших о разрушениях не поступала.
Недавно губернатор области Михаил Евраев объявил режим беспилотной опасности в регионе. Отметим, что украинские дроны пытаются атаковать город второй день подряд.
