В Ярославле на фоне атаки БПЛА прогремела серия взрывов

Жители Ярославля сообщили о взрывах в городе
В окрестностях Ярославля, предварительно, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские беспилотники. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.



Жители утверждают, что слышали не менее семи взрывов и слышали звук мотора в небе, похожий на двигатель БПЛА. Кроме того, над городом появились яркие вспышки в небе, указывающие на работу ПВО.

Также стало известно о задымлении в одном из районов Ярославля. Информация о пострадавших о разрушениях не поступала.

Недавно губернатор области Михаил Евраев объявил режим беспилотной опасности в регионе. Отметим, что украинские дроны пытаются атаковать город второй день подряд.

Александр Огарёв

