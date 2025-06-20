Силы ПВО ночью уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области

20 июня 2025, 05:56

Слюсарь: Силы ПВО ночью сбили несколько дронов ВСУ на севере Ростовской области

Фото: iStock/NiseriN

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты в нескольких районах на севере Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





По его данным, ночью система ПВО отразила воздушную атаку, ликвидировав вражеские БПЛА над территорией Шолоховского и Кашарского районов.





«В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки БПЛА самолетного типа упали в огород частного дома. Никто из жильцов не пострадал. Разрушений на земле и возгораний нет», — добавил Слюсарь.