Силы ПВО ночью уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области
Слюсарь: Силы ПВО ночью сбили несколько дронов ВСУ на севере Ростовской области
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотные летательные аппараты в нескольких районах на севере Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его данным, ночью система ПВО отразила воздушную атаку, ликвидировав вражеские БПЛА над территорией Шолоховского и Кашарского районов.
«В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки БПЛА самолетного типа упали в огород частного дома. Никто из жильцов не пострадал. Разрушений на земле и возгораний нет», — добавил Слюсарь.Место падения было оцеплено, а для осмотра и обезвреживания обломков вызвали специалистов-саперов.
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