БПЛА ВСУ ударил по мирному жителю Курской области, когда тот ехал на велосипеде

25 декабря 2025, 23:00

Хинштейн: Из-за атаки БПЛА ВСУ пострадал 53-летний мужчина в Глушковском районе

Фото: iStock/maxim4e4ek

Беспилотник ВСУ атаковал 53-летнего мирного жителя в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.





Нападение БПЛА случилось, когда мужчина проезжал на велосипеде между селами Самарка и Марково. В результате удара дрона пострадавший получил осколочные ранения головы, рук и ног средней степени тяжести.



Мирного жителя оперативно доставили в Курскую областную больницу. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.



Хинштейн призвал жителей приграничных территорий сохранять предельную бдительность в связи с продолжающимися попытками нападений ВСУ на гражданское население.



