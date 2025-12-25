БПЛА ВСУ ударил по мирному жителю Курской области, когда тот ехал на велосипеде
Беспилотник ВСУ атаковал 53-летнего мирного жителя в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Нападение БПЛА случилось, когда мужчина проезжал на велосипеде между селами Самарка и Марково. В результате удара дрона пострадавший получил осколочные ранения головы, рук и ног средней степени тяжести.
Мирного жителя оперативно доставили в Курскую областную больницу. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
Хинштейн призвал жителей приграничных территорий сохранять предельную бдительность в связи с продолжающимися попытками нападений ВСУ на гражданское население.
