Российские силовики раскрыли, что одна из бригад ВСУ дезертировала почти в полном составе
155-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) дезертировала практически в полном составе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Собеседник агентства заявил, что командование ВСУ продолжает «плодить нежизнеспособные организмы», которые не оправдывают ожиданий. В украинской армии уже достаточно много подобных подразделений.
«Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», — объяснил он.
Ранее генерал-майор Владимир Попов раскрыл, зачем Зеленский постоянно ездит по Евросоюзу. По его мнению, Киев неформально добивается возвращения украинцев из ЕС — таким образом могут призвать и отправить на родину минимум 200 тысяч человек за полгода.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.