25 декабря 2025, 23:54

ТАСС: 155-я отдельная бригада ВСУ дезертировала практически в полном составе

Фото: iStock/IherPhoto

155-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) дезертировала практически в полном составе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.





Собеседник агентства заявил, что командование ВСУ продолжает «плодить нежизнеспособные организмы», которые не оправдывают ожиданий. В украинской армии уже достаточно много подобных подразделений.





«Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», — объяснил он.