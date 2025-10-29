Силы ПВО отразили атаку трех беспилотников ВСУ, летевших к Москве
Силы ПВО РФ уничтожили три БПЛА, направлявшихся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В настоящий момент на местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Напомним, что Москва и Подмосковье в последние дни переживают серию интенсивных атак дронов. Так, например, в ночь на 27 октября системы ПВО устранили над Московским регионом 40 беспилотников ВСУ.
Вечером 28 октября в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что российские системы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 57 украинских БПЛА.
