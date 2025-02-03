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Трамп сообщил о планах провести встречи с Россией и Украиной

Fox News: Трамп сообщил о намерении провести встречи с Россией и Украиной
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести переговоры с Россией и Украиной. Как сообщил телеканал Fox News, американский лидер упомянул об этом во время интервью на военной базе Эндрюс, отметив, что контакты уже находятся в стадии подготовки.
Американские телеканалы транслировали заявление Трампа, в котором он назвал текущие дискуссии «очень продуктивными». Детали предстоящих встреч пока не раскрываются, но их организацией уже занимаются соответствующие структуры.

«У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию», — сказал Трамп.


Ранее сообщалось, что Панама прекратит участие в инициативе Китая «Один пояс — один путь» из-за США. Ранее Дональд Трамп заявлял о необходимости вернуть контроль над Панамским каналом из-за растущего китайского влияния.

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В российском городе раздались десятки взрывов, ВСУ устроили масштабную атаку БПЛА
SHOT: ВСУ массово атаковали Волгоград БПЛА, раздалось более 10-ти взрывов
03 февраля 2025, 02:07

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Красноармейском районе Волгограда прогремела серия взрывов (не менее 50 штук), предположительно связанных с работой систем противовоздушной обороны (ПВО). Telegram-канал SHOT уточняет, что ВСУ начали атаку через час после празднования Дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Сначала местные жители сообщили о 2–5 хлопках, ярких вспышках в небе и последующих отключениях электричества в нескольких местах. Предполагается, что ПВО активировалась в ответ на попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод «Лукойла», расположенный в этом районе.

Перед взрывами в городе были слышны звуки, характерные для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Baza» уточняет, что предварительно сбито уже 7-8 БПЛА ВСУ. На данный момент взрывы во время работы ПВО исчисляются десятками.



Жители поселка Светлый Яр также сообщили о громких хлопках, однако официальной информации о разрушениях или пострадавших пока нет. Ранее в аэропорту Волгограда вводились временные ограничения на полеты, которые сняли около 23:52.

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Беспилотник ВСУ ударил по маршрутке с мирными жителями в Белгородской области
02 февраля 2025, 19:55

Фото: istockphoto/NiseriN

В Белгородской области украинский дрон атаковал маршрутку. Пассажирами, конечно, были мирные жители многострадального российского региона.
Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Инцидент произошел около 16.00 в селе Двулучное Валуйского района. В результате целенаправленной атаки атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на гражданский транспорт пострадали три человека. Террористические атаки киевского режима на мирные города и объекты на территории российских регионов продолжаются в круглосуточном режиме.

Ранее Минобороны Российской Федерации сообщило: прошлой ночью средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников. Семь были сбиты над территорией Брянской области, один над территорией Белгородской и один — над территорией Саратовской областей.

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#белгородская область
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Генерал ВСУ Назаров: В 2022 году планировались окружение и блокада Белгорода
02 февраля 2025, 19:53

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Бывший советник экс-главнокомандующего ВСУ Виктор Назаров заявил в интервью, что Валерием Залужным был разработан план, согласно которому ВСУ должны были в 2023 году окружить Белгород.
Назаров рассказал, что Залужный, являющийся в данный момент послом Украины в Великобритании, зимой 2022 года предлагал план наступления на Белгород. Предполагались окружение и блокада российского города, пишет РБК.

«Речь шла о Белгородской области. Именно такие варианты были предложены, чтобы создать серьезную угрозу противнику. Было предложено двигаться в направлении на областной центр, а затем попытаться окружить и блокировать город», — сообщил украинский военачальник.

Тогда инициативу отвергли, но на том же совещании аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) впервые прозвучала идея курской операции ВСУ. Было предложено «перенести боевые действия на территорию противника».

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Российские военные перехватили переговоры ВСУ об отсутствии ротации под Курском
02 февраля 2025, 19:43

Фото: istockphoto/undefined undefined

Командиры ВСУ месяцами не дают военнослужащим покидать позиции в Курской области. Ротация частей отсутствует как таковая.
Это подтвердили материалы радиоперехвата бойцами группировки войск «Север» ВС РФ разговора украинских военнослужащих 41-й бригады. Командование не хочет совершать ротацию и держит военных на позициях до изнеможения, говорится в публикации телеграм-канала «Северный ветер».

«"Брама", нам уже не противогазы нужны. Нам надо уходить уже отсюда. 30-40 дней сидим уже, сил нет», — говорит украинский солдат в радиоперехвате.

Кроме отсутствия ротации, телеграм-канал обращает внимание на нехватку противогазов. Они необходимы ВСУ, чтобы оставаться на отдельных позициях рядом со своими и уничтоженными «побратимами» и хоть как-то спасаться от трупного запаха, отмечается в публикации.

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#курская область
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«Сын за отца»: Наследник погибшего под Курском вице-губернатора Приморья Ефремова воюет на СВО
Депутат Тарабарин: Сын погибшего вице-губернатора Приморья воюет в зоне СВО
02 февраля 2025, 19:35

Сергей Ефремов (Фото: соцсети)

Сын погибшего вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова воюет в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказал депутат Думы Владивостока Виктор Тарабарин.
В разговоре с корреспондентом РИА Новости парламентарий подчеркнул, что сын госслужащего, чиновника, проще говоря, защищает Родину в зоне СВО, как и его отец. Уточняется, что депутат ранее служил вместе с погибшим вице-губернатором Приморья Ефремовым, который был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр».

О гибели офицера-чиновника с позывным Кубинец стало известно 2 февраля. Автомобиль, в котором он ехал с несколькими сослуживцами, подорвался на мине в Курской области. Сергей и еще один командир погибли. Кроме воюющего сына, дома у него остались жена и еще трое детей.

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«Нечеловеческое зверство»: Новое видео последствий удара по интернату в курской Судже
Появились новые кадры последствий удара ВСУ по школе-интернату в курской Судже
02 февраля 2025, 18:24

Фото: istockphoto/lusia599

В ночь на 2 февраля Минобороны России заявило, что ВСУ нанесли ракетный удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по школе-интернату в городе Суджа Курской области. Точной информации о количестве пострадавших до сих пор нет, но в здании могли находиться люди.
В ВСУ сначала заявили, что под завалами якобы около 100 человек, напоминает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Позже сообщалось уже о четырёх погибших, однако никаких кадров с эвакуацией тел или помощью пострадавшим приведено не было.

В министерстве обороны РФ подтвердили, что удар западными ракетами по интернату в Судже был нанесён с территории соседней Сумской области Украины. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал удар по зданию социального учреждения, где могли находиться люди, преступлением, которому нет прощения и у которого не может быть никаких сроков давности.

«Нечеловеческое зверство киевского режима, которому нет и не может быть оправдания», — сказал временно исполняющий обязанности главы региона.

Канал опубликовал новое видео последствий ракетного удара по школе-интернату. Здания практически нет. Если боковые части еще как-то сохранились, то в центре конструкции зияет огромный провал. Вокруг все усеяно битым стеклом, кирпичом и обломками. Можно увидеть чудом уцелевшие деревья, полностью покрытые слоем пыли, поднявшейся и осевшей после взрывов.





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Захарова вспомнила анекдот о маленькой моли, комментируя слова Зеленского
02 февраля 2025, 18:13

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о «страхе» прямых переговоров, вспомнив анекдот. Такой пост дипломат опубликовала в своём Telegram-канале.
Она привела слова Зеленского, который заявил, что президент России Владимир Путин якобы боится прямых переговоров с Украиной.

После этого Захарова напомнила анекдот про маленькую моль: «Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!».

Ранее американский журналист Такер Карлсон обвинил Владимира Зеленского в продаже Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#юмор
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ВСУ заявили о неизбежной катастрофе в случае прекращения огня
CNN: в ВСУ заявили, что прекращение огня позволит ВС РФ перегруппироваться
02 февраля 2025, 14:43

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Прекращение огня станет для Украины катастрофой, поскольку позволит России восстановить силы и возобновить конфликт. Об этом заявил командир батальона 66-й механизированной бригады ВСУ Владимир Саблин, слова которого приводит американский телеканал CNN.
Военный отметил, что прекращение огня в настоящее время понесёт за собой негативные последствия для украинской армии, поскольку позволит российским войскам восстановиться, перегруппироваться, сформулировать новые военные подразделения и совершить новые атаки.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что ВСУ не в силах сдержать наступления солдат ВС РФ в Донбассе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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В Курской области погиб замгубернатора Приморья Сергей Ефремов
02 февраля 2025, 14:12

Сергей Ефремов (Фото: соцсети)

В зоне боевых действий в Курской области погиб заместитель губернатора Приморского края Сергей Ефремов. Он ушел воевать добровольцем и возглавлял БАРС-2 «Тигр».
Чиновник командовал боевым отрядом, так как имел профильное образование, сообщает телеграм-канал Baza. Сергей в свое время окончил Уссурийское суворовское военное и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище.

Автомобиль, в котором ехал замгубернатора Приморского края, подорвался на мине. Погибли двое офицеров, один из которых – Сергей Ефремов, чиновник, но совсем не такой, как представляется, когда слышишь это слово.

Ефремов был удостоен Георгиевского креста и почетного звания «Герой ДНР». У погибшего русского офицера остались жена и четверо детей, которые всегда будут гордиться своим мужем и папой, но больше его не увидят.

Вечная память герою.

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