Трамп сообщил о планах провести встречи с Россией и Украиной

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Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести переговоры с Россией и Украиной. Как сообщил телеканал Fox News, американский лидер упомянул об этом во время интервью на военной базе Эндрюс, отметив, что контакты уже находятся в стадии подготовки.
Американские телеканалы транслировали заявление Трампа, в котором он назвал текущие дискуссии «очень продуктивными». Детали предстоящих встреч пока не раскрываются, но их организацией уже занимаются соответствующие структуры.
Ранее сообщалось, что Панама прекратит участие в инициативе Китая «Один пояс — один путь» из-за США. Ранее Дональд Трамп заявлял о необходимости вернуть контроль над Панамским каналом из-за растущего китайского влияния.
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«У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию», — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что Панама прекратит участие в инициативе Китая «Один пояс — один путь» из-за США. Ранее Дональд Трамп заявлял о необходимости вернуть контроль над Панамским каналом из-за растущего китайского влияния.
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Мария Моисеева