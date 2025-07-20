В Зеленограде начался пожар и поврежден дом после падения обломков БПЛА
В подмосковном Зеленограде начался пожар и поврежден многоквартирный дом после падения обломков дрона в 20-м микрорайоне. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
По предварительным данным, из-за падения обломков загорелись автомобили. К тому же на опубликованных кадрах видны повреждения в рядом стоящем многоэтажке. Там выбиты стекла и задета облицовка здания.
Ранее было опубликовано видео сбития беспилотника в подмосковной Истре. На кадрах выпущенная ракета уничтожает дрон, после чего раздается сильный взрыв.
Читайте также: