Силы ПВО России сбили 38 украинских дронов за шесть часов
Российские системы противовоздушной обороны за шесть часов сбили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Соответствующие сведения 9 декабря опубликовало Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, перехват и уничтожение дронов происходили с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Наибольшее количество беспилотников, 21, силы ПВО ликвидировали в небе над Брянской областью.
Ещё семь аппаратов сбили над Московским регионом, из них четыре направлялись в сторону Москвы. Над Калужской областью силы ПВО уничтожили шесть дронов. Над Белгородской и Тульской областями сбили по два беспилотника в каждой.
Ранее стало известно, что пострадавшие при атаке БПЛА на Чебоксары находятся в стабильном состоянии.
