Силы ПВО сбили 47 украинских дронов над несколькими регионами России
Российские системы противовоздушной обороны перехватили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов. Соответствующую информацию Министерство обороны России опубликовало в своём Telegram-канале.
Отражение атаки происходило с 13:00 до 20:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов, 13 единиц, силы ПВО сбили над территорией Тульской области. Ещё по 7 БПЛА уничтожили над Орловской, Белгородской областями и Московским регионом.
Над Брянской областью поразили 6 беспилотников. Над Калужской областью сбили три дрона, над Курской — два. Ещё по одному БПЛА ликвидировали в небе над Нижегородской и Рязанской областями.
В ночь на 12 декабря российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 90 беспилотных летательных аппаратов над территориями нескольких регионов страны.
