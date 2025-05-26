Силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ, летевших на Москву

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Российские силы ПВО отразили атаку четырёх украинских беспилотников, летевших на столицу. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
Уточняется, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Как сообщает телеграм-канал Baza, аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет пассажирские рейсы.
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Анастасия Чубина