Силы ПВО сбили десятки беспилотников за пять часов
Российские военные перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников самолётного типа. О результатах работы дежурных сил противовоздушной обороны сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что средства ПВО ликвидировали эти аппараты в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов сбили над Крымом — 12 штук, ещё 11 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем.
Восемь беспилотников подавили в небе над акваторией Азовского моря, а семь — над Чёрным морем. Кроме того, средства ПВО сработали над территорией Белгородской области (шесть дронов) и над Брянской областью (один беспилотник).
Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки российские силы сбили в общей сложности 541 беспилотный летательный аппарат самолётного типа.
