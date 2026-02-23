Украинские беспилотники нанесли удар по зданию школы в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своём Telegram-канале подробности атаки на учебное заведение в регионе.
Украинские войска нанесли удар с помощью беспилотников-камикадзе по селу Новая Погощь в Суземском районе. Целью атаки стало здание местной школы. Противник применил дроны для сброса взрывных устройств на учреждение, которое губернатор охарактеризовал как «самый мирный гражданский объект».
В результате взрывов в непосредственной близости здание школы получило повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте инцидента в настоящее время работают все оперативные и экстренные службы, которые оценивают масштаб разрушений и обеспечивают безопасность.
Накануне более десятка мощных взрывов прогремело над Саратовом и Энгельсом.
