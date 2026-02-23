Достижения.рф

Украинские беспилотники нанесли удар по зданию школы в Брянской области

Фото: Istock/NiseriN

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своём Telegram-канале подробности атаки на учебное заведение в регионе.



Украинские войска нанесли удар с помощью беспилотников-камикадзе по селу Новая Погощь в Суземском районе. Целью атаки стало здание местной школы. Противник применил дроны для сброса взрывных устройств на учреждение, которое губернатор охарактеризовал как «самый мирный гражданский объект».

В результате взрывов в непосредственной близости здание школы получило повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте инцидента в настоящее время работают все оперативные и экстренные службы, которые оценивают масштаб разрушений и обеспечивают безопасность.

Накануне более десятка мощных взрывов прогремело над Саратовом и Энгельсом.

Ольга Щелокова

