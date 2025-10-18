Трамп сказал Зеленскому, что пора пойти на сделку и завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому о необходимости заключить сделку с РФ и прекратить конфликт на Украине. Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
Трамп охарактеризовал свой разговор с Зеленским как «интересный и дружелюбный», но это не значит, что он не выставил серьезных требований.
По мнению президента США, что Москве и Киеву пора остановиться на достигнутом. Он уже обсуждал этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным.
«Я сказал ему (Зеленскому), как я настоятельно советовал президенту Путину, что пришло время заключить сделку! (...) Больше никакой стрельбы, никаких смертей, никаких огромных и непомерных трат денег», — написал хозяин Белого дома.Трампа добавил, что конфликт можно завершить, позволив РФ и Украине объявить себя победителями, а дальше «все решит история».
Во время своей встречи с Зеленским он также заявил, что между Россией и Украиной «много общего» — исторически и культурно. Президент США выразил уверенность, что урегулирование кризиса возможно в ближайшее время, и он будет прилагать все усилия для достижения мира между странами.