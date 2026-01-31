Пять человек пострадали из-за пожара в многоквартирном доме в Липецке
В Липецке пять человек пострадали в результате пожара в многоквартирном доме. Об этом сообщили в канале «МЧС Липецкой области» мессенджера MAX.
Возгорание началось на третьем этаже жилого дома на улице Западной. Для ликвидации огня на место прибыли 24 спасателя, которые задействовали шесть единиц специальной техники. Отмечается, что реагирование сил и средств было организовано по повышенному номеру вызова «1-БИС».
Пожарные сумели спасти 16 жильцов, включая двоих детей, и эвакуировали ещё 22 человека. В настоящее время специалисты устанавливают причину инцидента.
