Силы ПВО уничтожили 57 беспилотников над Ленинградской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили 57 беспилотников над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Он уточнил, что в Низино Ломоносовского района обломки дронов повредили четыре автомобиля на парковке. Там же зафиксировали возгорание. Сведений о возможных пострадавших не поступало.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее госсекретарь США и помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что Украина не имеет доступа к военной системе спутниковой связи Starshield. Подробности читайте здесь.
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