Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящий момент на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Сведения о пострадавших или разрушениях на земле не поступали.
Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны за вечер 24 декабря перехватили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов над РФ. Над территорией Московского региона сбили три дрона, при этом один из них летел сторону столицы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: