Силы ПВО за три часа сбили над Россией 29 украинских дронов

25 декабря 2025, 00:20

Фото: iStock/Alones Creative

Российские силы противовоздушной обороны за вечер 24 декабря перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны Российской Федерации.





Воздушные цели ликвидировали в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.



Уточняется, что над Белгородской областью сбили десять беспилотников ВСУ, над Брянской областью — семь, а над территорией Московского региона — три. При этом один из БПЛА летел сторону столицы.



Также по два украинских дрона уничтожили над Воронежской, Орловской и Ростовской областями, еще по одному беспилотнику — над территориями Калужской, Курской и Тульской областей.



