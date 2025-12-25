Силы ПВО за три часа сбили над Россией 29 украинских дронов
Российские силы противовоздушной обороны за вечер 24 декабря перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны Российской Федерации.
Воздушные цели ликвидировали в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Уточняется, что над Белгородской областью сбили десять беспилотников ВСУ, над Брянской областью — семь, а над территорией Московского региона — три. При этом один из БПЛА летел сторону столицы.
Также по два украинских дрона уничтожили над Воронежской, Орловской и Ростовской областями, еще по одному беспилотнику — над территориями Калужской, Курской и Тульской областей.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что слова Владимира Зеленского противоречат основным пунктам его мирного плана. Высказывания со стороны Киева о мобилизации и военном положении не согласуются с обещаниями о немедленном прекращении огня и организации выборов.