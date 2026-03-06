В Краснодарском крае загорелась электростанция после падения обломков БПЛА

06 марта 2026, 09:41

Фото: Istock/Olena Bartienieva

Утром 6 марта в Крымском районе Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию электростанции. Как сообщает пресс-служба оперативного штаба региона, в результате падения на объекте началось возгорание.





Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место и приступили к обследованию территории. Специалисты не обнаружили пострадавших в результате инцидента.



Пожарные расчёты боролись с огнём около часа. Сотрудники МЧС локализовали горение, не допустив распространения пламени на соседние объекты. Огонь охватил площадь около 20 квадратных метров.



В 6:50 по московскому времени пожарные полностью потушили возгорание. Для ликвидации пожара задействовали восемь человек личного состава и две единицы специальной техники.



Накануне в Севастополе в результате падения беспилотного летательного аппарата пострадали девять человек.

