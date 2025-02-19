США пообещали обсудить вопрос сохранения освобожденных территорий за РФ

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Сохранение Россией территорий, освобожденных в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, станет предметом обсуждения на дальнейших переговорах. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияде. Трансляцию его выступления вели американские телеканалы.
Уолтц подчеркнул, что вопросы территорий и гарантий безопасности являются фундаментальными для любых переговоров.
Ранее сообщалось, что Макрон объявил о готовности провести переговоры с Путиным. В то же время он подчеркнул, что диалог с российским лидером возможен, если он будет способствовать урегулированию ситуации на Украине.
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«Мы знаем, что практическая реальность заключается в том, что будет обсуждаться вопрос о территории и гарантии безопасности. Это фундаментальные принципы, которые будут лежать в основе любой дискуссии», — объяснил он.На вопрос о допустимости сохранения Россией освобожденных земель он ответил, что это важная тема для обсуждения, и процесс уже начат.
Ранее сообщалось, что Макрон объявил о готовности провести переговоры с Путиным. В то же время он подчеркнул, что диалог с российским лидером возможен, если он будет способствовать урегулированию ситуации на Украине.
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Мария Моисеева