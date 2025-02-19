США пообещали обсудить вопрос сохранения освобожденных территорий за РФ

Сохранение Россией территорий, освобожденных в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, станет предметом обсуждения на дальнейших переговорах. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияде. Трансляцию его выступления вели американские телеканалы.