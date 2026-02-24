В Белгородской области из-за детонации беспилотника ВСУ пострадал мужчина
В Белгородской области при детонации беспилотника пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошёл в посёлке Борисовка. Мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица и руки. Ему уже оказали помощь в Борисовской ЦРБ. Для дальнейшего обследования пострадавшего доставят в городскую больницу №2 Белгорода.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что возле Савеловского вокзала в Москве прогремел взрыв. Предварительно, один человек погиб и один пострадал после взрыва машины ДПС.
