Силы ПВО уничтожили уже седьмой БПЛА, летевший на Москву

25 октября 2025, 06:02

Собянин: Силы ПВО уничтожили в ночь на 25 октября седьмой БПЛА, летевший на Москву

Фото: iStock/Naypong

Cилы ПВО РФ уничтожили уже седьмой по счету беспилотник, летевший к столице в ночь с 24 на 25 октября. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.