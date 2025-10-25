Силы ПВО уничтожили уже седьмой БПЛА, летевший на Москву
Cилы ПВО РФ уничтожили уже седьмой по счету беспилотник, летевший к столице в ночь с 24 на 25 октября. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Публикация появилась в 05:46 по московскому времени. Собянин уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Этой ночью украинские дроны продолжают пытаться долететь до Москвы. Информация о первом сбитом дроне появилась в 02:28 (мск), а о ликвидации шестого беспилотника ВСУ Собянин докладывал около четырех часов утра.
Ранее «Радио 1» передавало, что над Рязанью прогремело около восьми взрывов. Предварительно, ПВО сработала по дронам ВСУ.
Также жители Раменского рассказывали о громких звуках, раздающихся над городом. Однако официальной информации о работе средств ПВО не поступало.
