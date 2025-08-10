Лидеры ЕС назвали отправную точку для начала переговоров по Украине
Лидеры ЕС выступили за переговоры по конфликту на Украине по линии соприкосновения
Текущая линия боевого соприкосновения на Украине должна стать основой отправной точкой для будущих территориальных переговоров. Об этом говорится в совместной декларации лидеров Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии и Польши и главы Еврокомиссии.
Из документа следует, что подписавшие его участники подтверждают принцип неприкосновенности международных границ.
«Мы остаемся привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — сказано в тексте.
В ЕС указали на необходимость предоставления Украине надежных гарантий безопасности для защиты суверенитета. Отмечалось, что конструктивные переговоры касательно украинского вопроса возможны лишь после прекращения огня и требуют обязательного участия самой Украины.
Ранее сообщалось, что в США рассматривают возможность приглашения Владимира Зеленского на Аляску. Напомним, что 15 августа там должны состояться переговоры президентов России и США. Основной темой саммита станет урегулирование конфликта на Украине, где могут обсуждаться вопросы территориального обмена и отказа Киева от вступления в НАТО.