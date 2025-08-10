Лидеры ЕС назвали отправную точку для начала переговоров по Украине

10 августа 2025, 03:48

Лидеры ЕС выступили за переговоры по конфликту на Украине по линии соприкосновения

Фото: iStock/sinonimas

Текущая линия боевого соприкосновения на Украине должна стать основой отправной точкой для будущих территориальных переговоров. Об этом говорится в совместной декларации лидеров Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии и Польши и главы Еврокомиссии.





Из документа следует, что подписавшие его участники подтверждают принцип неприкосновенности международных границ.





«Мы остаемся привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — сказано в тексте.