В Москве обломки беспилотника упали на дом в ЖК «Миракс Парк»
Обломки беспилотника упали на многоквартирный дом в ЖК «Миракс Парк» у метро Юго-Западная в Москве. Об этом сообщает Baza.
«Обломки сбитого БПЛА повредили ЖК «Миракс Парк» у метро Юго-Западная в Москве», — передает telegram-канал.
В опубликованном видео видны повреждения фасада здания. О пострадавших информации нет. Ранее сообщалось о громких взрывах в районе станций «Тропарево» и «Юго-Западная». Предварительно, источником стала работа ПВО по вражеским целям.
Мэр Москвы Сергей Собянин уже сообщал о сбитии трех беспилотников, которые пытались атаковать Московский район. На местах падения обломков работают экстренные службы.