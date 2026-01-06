Силы ПВО за три часа сбили 55 украинских беспилотников над регионами России
Силы противовоздушной обороны России за вечер понедельника, 5 января, перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
Средства ПВО отражали массированную атаку ВСУ с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество целей перехватили в небе над Брянской областью — 31 беспилотник.
Ещё 11 дронов сбили над Ростовской областью, три — над Белгородской областью, по два — над Волгоградской и Рязанской областями, а также над Московским регионом, причем один из БПЛА летел непосредственно на столицу России.
По одному беспилотнику нейтрализовали над территориями Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областей.
Ранее «Радио 1» передавало, что настоятель Свято-Троицкого храма пострадал из-за атаки FPV-дрона ВСУ в Судже. У протоиерея Евгения Шестопалова диагностировали осколочные ранения лица и ноги.
