Достижения.рф

Силы ПВО за три часа уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами РФ

Силы ПВО РФ сбили 8 дронов ВСУ над Воронежской, Брянской и Белгородской областями
Фото: iStock/bbsferrari

Силы ПВО России за три часа уничтожили восемь украинских БПЛА. Дроны были сбиты над территориями Воронежской, Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.



Уточняется, что воздушные цели были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Над Воронежской областью устранили четыре беспилотника ВСУ, а над Белгородской и Брянской областями — еще по два БПЛА.

Ранее в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что несколько дней назад военнослужащие 31-й бригады ВСУ передали россиянам координаты заградительного отряда на южно-донецком направлении. Боевиков ВСУ «выдали», поскольку они обстреливали свои же подразделения

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0