Силы ПВО за три часа уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами РФ
Силы ПВО России за три часа уничтожили восемь украинских БПЛА. Дроны были сбиты над территориями Воронежской, Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
Уточняется, что воздушные цели были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Над Воронежской областью устранили четыре беспилотника ВСУ, а над Белгородской и Брянской областями — еще по два БПЛА.
Ранее в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что несколько дней назад военнослужащие 31-й бригады ВСУ передали россиянам координаты заградительного отряда на южно-донецком направлении. Боевиков ВСУ «выдали», поскольку они обстреливали свои же подразделения
