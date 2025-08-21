Силы ПВО за три часа уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами РФ

21 августа 2025, 23:32

Силы ПВО РФ сбили 8 дронов ВСУ над Воронежской, Брянской и Белгородской областями

Фото: iStock/bbsferrari

Силы ПВО России за три часа уничтожили восемь украинских БПЛА. Дроны были сбиты над территориями Воронежской, Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.