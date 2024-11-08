Силы РФ заняли лесополосу в районе Кучеровки

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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные заняли лесополосу в районе Кучеровки на купянском участке фронта. Об этом информирует РИА Новости.
Марочко сообщил, ссылаясь на свои источники, что ранее она находилась под контролем вооруженных формирований Украины.
Помимо этого, зафиксировано продвижение российских штурмовиков в районе Петропавловки, где был взят под контроль опорный пункт противника. Кроме того, расширена освобожденная зона на севере и юге от Кругляковки, под контроль российских войск перешла железнодорожная станция «Скоростной», начались бои за населенный пункт Глушковка.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
Ранее стало известно, что группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, зафиксировано продвижение российских штурмовиков в районе Петропавловки, где был взят под контроль опорный пункт противника. Кроме того, расширена освобожденная зона на севере и юге от Кругляковки, под контроль российских войск перешла железнодорожная станция «Скоростной», начались бои за населенный пункт Глушковка.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
Ранее стало известно, что группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова