Достижения.рф

ВСУ вновь атаковали Ростовскую область, в районе станции «Тацинская» начался пожар

Фото: iStock/grafoto

ВСУ вновь атаковали Ростовскую область. Из-за нападения беспилотников начался пожар на железнодорожной станции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свидетельства местных жителей.



Уточняется, что в Каменск-Шахтинском слышали звуки дронов. Около часа ночи раздалось несколько хлопков, похожих на взрывы. Позднее огонь заметили в районе станции «Тацинская».

Telegram-канал SHOT опубликовал короткое видео с кадрами пожара. Предварительно, возгорание возникло из-за падения обломков БПЛА ВСУ — загорелось дерево.

Официального подтверждения происходящего пока нет.

Ранее сообщалось, что четверо мужчин погибли из-за взрыва в Куркинском районе Тульской области. Трагедия произошла вечером 5 августа возле частного дома. Предварительно, причиной их смерти стала детонация взрывного устройства.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0