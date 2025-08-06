ВСУ вновь атаковали Ростовскую область, в районе станции «Тацинская» начался пожар
ВСУ вновь атаковали Ростовскую область. Из-за нападения беспилотников начался пожар на железнодорожной станции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свидетельства местных жителей.
Уточняется, что в Каменск-Шахтинском слышали звуки дронов. Около часа ночи раздалось несколько хлопков, похожих на взрывы. Позднее огонь заметили в районе станции «Тацинская».
Telegram-канал SHOT опубликовал короткое видео с кадрами пожара. Предварительно, возгорание возникло из-за падения обломков БПЛА ВСУ — загорелось дерево.
Официального подтверждения происходящего пока нет.
Ранее сообщалось, что четверо мужчин погибли из-за взрыва в Куркинском районе Тульской области. Трагедия произошла вечером 5 августа возле частного дома. Предварительно, причиной их смерти стала детонация взрывного устройства.
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