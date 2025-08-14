«Сильный взрыв»: Стали известны подробности удара БПЛА по многоэтажке в Ростове-на-Дону
Жительница Ростова-на-Дону рассказала об ударе БПЛА ВСУ по городу
Жительница Ростова-на-Дону Нэля рассказала об ударе украинского беспилотника по жилому району города. Её слова приводит «Постньюс».
Напомним, 14 августа БПЛА ВСУ атаковал Ростов.
«Настолько сильный взрыв, что у нас столы, компьютеры, стекла и оборудование затряслись. Очень громко и страшно было», — отметила женщина.
Она отметила, что сам взрыв из окна ей видно не было.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что из-за украинской атаки в Ростове повреждены несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. По его словам, в медучреждения города доставлены двое раненых. Оба находятся в тяжёлом состоянии. Также в больницу доставят еще 11 пострадавших.