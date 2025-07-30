SHOT: В пригороде Курчатова Курской области раздались взрывы, сработала система ПВО
В пригороде Курчатова (Курская область) прогремели взрывы. Предположительно, работает система ПВО, сбивая дроны ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Очевидцы наблюдали минимум два мощных взрыва, сопровождавшихся яркими вспышками в небе и сильным грохотом. По их данным, беспилотники летели на предельно низкой высоте.
На данный момент официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.
Напомним, что 29 июля FPV-дрон атаковал село Карыж в Глушковском районе Курской области. В результате погиб 19-летний мирный житель.
Ранее сообщалось, что в Тульской области силы ПВО нейтрализовали три беспилотных летательных аппарата. Жертв или повреждений инфраструктуры не зафиксировано. При этом местных жителей просят не рисковать и вести себя осторожно: угроза повторных атак беспилотников сохраняется.
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