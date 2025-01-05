Сырский инициировал усиление бригады «Анна Киевская» из-за дезертирства

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил усилить 155-ю бригаду имени Анны Киевской, бойцы которой обучались во Франции, из-за дезертирства, сообщило агентство РИА Новости.
«Отдельное внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить», — обратил внимание Александр Сырский.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что уже отдал все соответствующие распоряжения.
Александр Сырский уточнил, что за последнее время Вооружённым силам Украины удалось нарастить количество войск, которые применяют беспилотные системы.
Ранее сообщалось, что в 2024 году на Украине мобилизовали около 200 тысяч человек вместо предлагаемых 500 тысяч. В прошлом году бывший главком ВСУ Валерий Залужный призывал мобилизовать полмиллиона украинцев. Однако Владимир Зеленский отверг это предложение, отметив, что это слишком большая цифра.
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Ольга Енгалычева