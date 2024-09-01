Умеров раскрыл, что Украина ждет от США

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Украина надеется, что США выдадут разрешение для ударов американским дальнобойным оружием по объектам на территории РФ после передачи списка возможных целей. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает канал CNN.
По словам Умерова, Киев объяснил свои требования. Глава украинского оборонного ведомства надеется, что киевский режим услышали в Штатах.
Уточняется, что в Белом доме еще не пришли к решению по поводу снятия запрета на применение американского дальнобойного оружия для атак по РФ.
Ранее сообщалось, что Умеров передал американским властям список целей для ударов по российской территории. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Уточняется, что в Белом доме еще не пришли к решению по поводу снятия запрета на применение американского дальнобойного оружия для атак по РФ.
Ранее сообщалось, что Умеров передал американским властям список целей для ударов по российской территории. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова