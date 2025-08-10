В Белом доме заговорили о приглашении Зеленского на Аляску

10 августа 2025, 01:47

NBC: Белый дом обсуждает идею пригласить Зеленского на Аляску, решение еще не принято

Фото: iStock/Ruma Aktar

Белый дом рассматривает возможность приглашения Владимира Зеленского на Аляску. Однако окончательное решение о его визите пока не принято. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированных американских чиновников.





По данным источников, разговоры о визите ведутся, но неясно, состоится ли поездка Зеленского в тот же период, когда на Аляске запланирована встреча президентов России и США.





«Это обсуждается», — сказал собеседник NBC News.