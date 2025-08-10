В Белом доме заговорили о приглашении Зеленского на Аляску
NBC: Белый дом обсуждает идею пригласить Зеленского на Аляску, решение еще не принято
Белый дом рассматривает возможность приглашения Владимира Зеленского на Аляску. Однако окончательное решение о его визите пока не принято. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированных американских чиновников.
По данным источников, разговоры о визите ведутся, но неясно, состоится ли поездка Зеленского в тот же период, когда на Аляске запланирована встреча президентов России и США.
«Это обсуждается», — сказал собеседник NBC News.Он добавил, что Трамп открыт к идее трехстороннего саммита с участием Владимира Путина и Зеленского. Но в настоящее время внимание администрации США сосредоточено главным образом на организации двусторонней встречи по запросу российского лидера.
Напомним, что Владимир Путин совершит беспрецедентный визит на Аляску 15 августа 2025 года для встречи с президентом США Дональдом Трампом и станет первым российским лидером (включая царей, генсеков и президентов), посетившим этот штат.
