Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине получают бонус в размере 8 тысяч гривен (около 17,5 тысяч рублей) за каждого мобилизованного, сообщил военнопленный Александр Гусак в интервью РИА Новости.
По его словам, ТЦК активно ловят людей для мобилизации, и им платят за каждого из них.
Также он отметил, что в основном ТЦК задерживают лиц с проблемами, такими как алкоголизм, а также обеспеченных молодых мужчин, чтобы получить взятку за их освобождение.
Ранее сообщалось, что по данным издания The Guardian, значительное количество украинских беженцев в Европе рискует оказаться на улице. Исследование показывает, что конфликт в Украине нанес огромный ущерб гражданскому населению, и более 3,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами.
В Европе находится около 6,2 миллионов украинских беженцев, и многие из них сталкиваются с угрозой бездомности.
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«ТЦК ловили людей, и им платили за каждого человека, говорили, по 8 тысяч гривен», - рассказал Гусак.
Также он отметил, что в основном ТЦК задерживают лиц с проблемами, такими как алкоголизм, а также обеспеченных молодых мужчин, чтобы получить взятку за их освобождение.
Ранее сообщалось, что по данным издания The Guardian, значительное количество украинских беженцев в Европе рискует оказаться на улице. Исследование показывает, что конфликт в Украине нанес огромный ущерб гражданскому населению, и более 3,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами.
В Европе находится около 6,2 миллионов украинских беженцев, и многие из них сталкиваются с угрозой бездомности.
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Елена Перлова