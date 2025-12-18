ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Ростова и Батайска, есть пострадавшие и возможные жертвы

18 декабря 2025, 01:35

Слюсарь сообщил о разрушениях и пострадавших в Ростове и Батайске после атаки ВСУ

Фото: iStock/Dragon Claws

Воздушная атака ВСУ привела к повреждениям гражданской инфраструктуры в Ростове-на-Дону и Батайске. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.





Он уточнил, что в Ростове разрушения получила строящаяся многоэтажка в западной части города. В соседнем Батайске в результате атаки загорелись два частных дома.



На места происшествий немедленно выехали дежурно-спасательные службы для ликвидации последствий и оказания необходимой помощи.



