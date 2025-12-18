Достижения.рф

ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Ростова и Батайска, есть пострадавшие и возможные жертвы

Слюсарь сообщил о разрушениях и пострадавших в Ростове и Батайске после атаки ВСУ
Воздушная атака ВСУ привела к повреждениям гражданской инфраструктуры в Ростове-на-Дону и Батайске. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.



Он уточнил, что в Ростове разрушения получила строящаяся многоэтажка в западной части города. В соседнем Батайске в результате атаки загорелись два частных дома.

На места происшествий немедленно выехали дежурно-спасательные службы для ликвидации последствий и оказания необходимой помощи.

Над Ростовом-на-Дону прогремели протяжные взрывы, в Батайске начался пожар
В порту Ростова повреждено судно, по предварительным данным среди экипажа есть жертвы. Информация о последствиях налета БПЛА в настоящий момент уточняется.

Согласно публикации Telegram-канала SHOT, семья находилась в одном из жилых домов, который атаковали ВСУ в Батайске. От удара могли пострадать отец, мать и маленький ребенок. Очевидцы уверяют, что видели, как их увозят на скорой.

Слюсарь подтвердил, что нескольким местным жителям понадобилась медицинская помощь.
