В России сбили 22 беспилотника ВСУ за ночь
Силы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ в небе над Россией ночью 3 января. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
По данным ведомства, 12 БПЛА нейтрализовали над Крымом, шесть – над Краснодарским краем, два – над Ростовской областью, по одному – над Адыгеей и акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что погибший от удара украинского дрона под Тарасовкой мальчик стал жертвой целенаправленной атаки. Еще трое взрослых были госпитализированы.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
