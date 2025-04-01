Слюсарь: из-за атаки дронов ВСУ на Таганрог повреждены два многоквартирных дома

Фото: iStock/aapsky
В результате атаки украинских БПЛА на Таганрог повреждения получили два многоквартирных дома. Об этом рассказ врил губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Из-за атаки БПЛА в Таганроге повреждены два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
На место выехали оперативные службы. Последствия удара и информация о пострадавших уточняется.
Ранее стало известно об атаке ВСУ на эвакуационную группу спецназа «Ахмат» с помощью беспилотника.
Читайте также:
Стали известны шансы Зеленского избраться на второй срок
Fox News: США могут ввести жесткие санкции против судов с нефтью России
Pravda.Ru: ВС РФ перехватили инициативу в Краснояружском районе
Иван Мусатов