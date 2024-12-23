Слюсарь: российская ПВО отражает атаки ВСУ на Ростовскую область

Германия совместно с Данией направила Украине ещё 15 танков Leopard 1А5 с комплектами запчастей. Кроме того, Берлин передал на вооружение ВСУ две пусковые установки Patriot, один ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS и один ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T SLM.