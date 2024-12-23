Слюсарь: российская ПВО отражает атаки ВСУ на Ростовскую область

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Силы ПВО отражают атаку ВСУ в Ростовской области, в районе Миллерово сбиты восемь беспилотников, передал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Телеграм-канале.
«С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили восемь БПЛА», — обратил внимание временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области.
Юрий Слюсарь отметил, что системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку Вооружённых сил Украины.
Врио губернатора Ростовской области подчеркнул, что пострадавших нет, данные о последствиях на земле в настоящий момент уточняются.
18 декабря средства противовоздушной обороны сбили 10 украинских ракет в небе над Ростовской областью. Осколки сбитых ракет повредили остекление в доме по улице Речная. А во дворе частного дома по улице Карла Маркса нашли фрагмент ракеты.
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Ольга Енгалычева