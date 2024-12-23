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Слюсарь: российская ПВО отражает атаки ВСУ на Ростовскую область

Фото: iStock/ NiseriN

Фото: iStock/ NiseriN

Силы ПВО отражают атаку ВСУ в Ростовской области, в районе Миллерово сбиты восемь беспилотников, передал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Телеграм-канале.
«С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили восемь БПЛА», — обратил внимание временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области.

Юрий Слюсарь отметил, что системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку Вооружённых сил Украины.



Врио губернатора Ростовской области подчеркнул, что пострадавших нет, данные о последствиях на земле в настоящий момент уточняются.

18 декабря средства противовоздушной обороны сбили 10 украинских ракет в небе над Ростовской областью. Осколки сбитых ракет повредили остекление в доме по улице Речная. А во дворе частного дома по улице Карла Маркса нашли фрагмент ракеты.

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#ростовская область
#губернатор
На Украине на акции памяти бойцов ВСУ вывесили фото лысого из Brazzers
23 декабря 2024, 21:42

Фото: iStock/ Olha Romaniuk

На Украине в государственных учреждениях почтили память «павшего в Курской области» порноактера Джонни Синса, известного как «лысый из Brazzers», сообщил Teлеграм-канал Mash.
«Постарались наши пранкеры», — подчеркнули в канале.

Как отмечалось, в школах Украины и социальных учреждениях проходили акции в память о ликвидированных в ходе операции в Курской области военных армии Украины (ВСУ). Вместо украинских бойцов неизвестные убедили сотрудников учреждений поставить фотографии Джонни Синса и порноактера Билли Херрингтона. Канал выложил кадры церемоний в честь якобы бойцов Вооружённых сил Украины.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х обвинил власти Украины в безумии, комментируя пост Владимира Зеленского о «принуждении России к миру». Украинский лидер написал, что в ходе заседания Евросовета обсуждались гарантии безопасности для Украины.



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Германия и Дания отправили ВСУ 15 танков Leopard и запчасти к ним
23 декабря 2024, 18:26

Фото: istockphoto/Christiantdk

Германия совместно с Данией направила Украине ещё 15 танков Leopard 1А5 с комплектами запчастей. Кроме того, Берлин передал на вооружение ВСУ две пусковые установки Patriot, один ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS и один ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T SLM.
Таким образом, как следует из обновлённой информации на портале министерства обороны ФРГ, количество танков Leopard, переданных Киеву с начала спецоперации, достигло 103.

В последний пакет военной помощи вошли также 30 бронированных автомобилей с противоминной защитой, боеприпасы к танкам и ЗРК, две радиолокационных станции для контроля воздушного пространства TRML-4D и управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder.

Как следует из данных портала, Берлин готовит к отправке на Украину 20 бронетранспортеров Marder и четыре машины кинетической защиты Diehl Defence.

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#украина
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В Киевской, Сумской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу
23 декабря 2024, 17:59

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В понедельник в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины была объявлена воздушная тревога, согласно информации с онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации, пишет РИА Новости.
Сигнал тревоги в Киевской области прозвучал в 17:19 (по московскому времени), а ранее тревога была объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Стало известно о радикальных мерах ВСУ в борьбе с пьянством солдат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Военные в Курской области получат выплаты наравне с участниками СВО
23 декабря 2024, 17:58

Фото: iStock/N-sky

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о новых выплатах для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в приграничных регионах, включая Курскую область. Об этом пишет РИА Новости.
Эти выплаты будут равны тем, которые получают участники специальной военной операции (СВО).

На совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил о недавней прямой линии с президентом Владимиром Путиным, на которой были даны поручения по этому вопросу. Он подтвердил, что необходимые документы уже подготовлены и подписаны, что позволит военнослужащим в приграничных зонах получить дополнительные финансовые гарантии. Эти меры направлены на поддержку военнослужащих и их семей.

На Урале почти все жители села Липино собрались на похоронах бойца СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Киеве и ряде областей Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
23 декабря 2024, 17:42

Фото: istockphoto/Ivan Boiko

Экстренные отключения подачи электроэнергии введены в ряде областей Украины, в том числе в Киевской. Причина заключается в сложном положении, в котором оказалась энергетическая система страны.
Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в своём телеграм-канале. Кроме столицы Украины Киевской области, экстренные отключения электричества введены также в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации страны подверглись разрушению либо значительным повреждениям.

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#электроэнергия
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Стало известно о радикальных мерах ВСУ в борьбе с пьянством солдат
Нromadske: командование ВСУ прибегает к побоям, борясь с пьянством солдат
23 декабря 2024, 17:08

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не ограничивается штрафами для солдат, злоупотребляющих алкоголем. Об этом пишет украинское издание Hromadske.
В случае, если уговоры не помогают, пьяницы могут быть переданы военной службе правопорядка, где на них составляют протоколы за административные правонарушения.

Первое нарушение влечет за собой штраф в размере 17 тысяч гривен (около 400 долларов), а повторное может привести к гауптвахте и лишению 100 тысяч гривен (2375 долларов) боевой премии. Однако, как отмечают военнослужащие, такие санкции иногда оказываются неэффективными. В таких случаях командование может прибегнуть к физическому воздействию.

В статьях 21 и 22 Устава внутренней службы ВСУ указано, что применение силы допускается, если другие меры не сработали и боец представляет угрозу для сослуживцев. По словам источника издания, в армии есть случаи, когда военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, становились опасными для своих товарищей.

«В ВСУ есть много случаев, которые по понятным причинам не афишируют: напился, схватил оружие и положил своих. И свои его должны были застрелить», — заявил один из собеседников.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
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Прокуратура ДНР направила в суд дело наемницы, воевавшей на стороне Украины
23 декабря 2024, 16:19

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в Верховный суд уголовное дело против 29-летней гражданки Грузии Гванцы Гелашвили, воевавшей на стороне Украины. Об этом пишет РИА Новости.
По данным следствия, Гелашвили прибыла во Львов в марте 2022 года и вступила в «Грузинский национальный легион»*, который признан террористической организацией в России. В ходе своего участия в боевых действиях она прошла военную подготовку и принимала участие в операциях против сил ДНР и ЛНР, а также российских военнослужащих. За время своей деятельности она получила вознаграждение, превышающее 2,3 миллиона рублей. Она была объявлена в международный розыск и заочно арестована.

Второго фигуранта дела об убийстве инспектора МАДИ объявили в международный розыск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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ВС РФ ударили по аэродромам и складам ВСУ
23 декабря 2024, 16:15

Фото: iStock/bpawesome

ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины и склады хранения ударных беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что российскими войсками нанесены удары по указанным целям, а также по скоплениям живой силы и военной техники в 143 районах.

Удары производились силами оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск.

Кроме того, за минувшие сутки средствами ПВО были сбиты 14 украинских беспилотников самолётного типа.

Ранее в этот день в оборонном ведомстве сообщили о нанесении ударов по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области.

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#всу
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В офисе Зеленского признали неизбежность мирных переговоров
Советник офиса Зеленского Лещенко: мирные переговоры неизбежны
23 декабря 2024, 15:36

Фото: iStock/Silent_GOS

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко признал неизбежность мирных переговоров Украины с Россией. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.
«Что касается дипломатических усилий, то они в первую очередь заключаются в том, чтобы Украина имела на 2025 год все для продолжения защиты своей территории. Мы понимаем, что переговоры — это неизбежность», — заявил Лещенко.

Он отметил, что Украина должна быть сильной за столом переговоров с РФ. При этом, по словам Лещенко, украинские власти пытаются получить гарантии безопасности на будущее, которые в основном заключаются во вступлении Украины в НАТО.

Украинский политик добавил, что союзники Киева только делают вид, что глубоко обеспокоены мирным разрешением конфликта на Украине.

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