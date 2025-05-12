Слюсарь: силы РЭБ отразили атаку БПЛА на Ростовскую область

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В ночь на 12 мая силы РЭБ отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена воздушная атака БПЛА в Каменске», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений от происшествия нет. Информация о последствиях инцидента уточняется.
Ранее сообщалось об ударе ВСУ по гостинице и автомойке в городе Рыльске Курской области. В результате атаки пострадали три мирных жителя, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
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