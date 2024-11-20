Появились кадры из Курахово — в ДНР ведутся ожесточенные бои

Фото: iStock/Artem Zakharov
Редакция РИА Новости опубликовала панорамные кадры из Курахово в Донецкой Народной Республике, где идут ожесточённые бои за освобождение города.
На видео видно, что населённый пункт практически разрушен, но украинские националисты закрепились в многоэтажных и одноэтажных зданиях, которые уцелели, превратив их в укрепрайоны.
Огневые точки расположены на крышах и в подвалах, что затрудняет их уничтожение.
Российская армия продолжает наступление по всей линии фронта, освобождая населённые пункты один за другим.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие применяют тактику «волчьей охоты» на кураховском направлении в зоне специальной военной операции.
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Огневые точки расположены на крышах и в подвалах, что затрудняет их уничтожение.
Российская армия продолжает наступление по всей линии фронта, освобождая населённые пункты один за другим.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие применяют тактику «волчьей охоты» на кураховском направлении в зоне специальной военной операции.
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Мария Моисеева