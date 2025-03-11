В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер» из-за попытки ВСУ атаковать Москву

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Временные ограничения на приём и отправку авиарейсов введены в аэропортах Жуковский и Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Решение связано с необходимостью обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов на фоне атак беспилотников. Ограничения в Жуковском начали действовать в 04:24 мск, в Домодедово — в 04:40 мск.
Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО отразили атаку еще четырёх БПЛА ВСУ в небе над Домодедовским и Раменским городскими округами. Ранее стало известно, что силы ПВО сбили 7 дронов ВСУ в Подмосковье, все беспилотники летели на Москву.
Экстренные службы мониторят ситуацию, однако данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
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Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО отразили атаку еще четырёх БПЛА ВСУ в небе над Домодедовским и Раменским городскими округами. Ранее стало известно, что силы ПВО сбили 7 дронов ВСУ в Подмосковье, все беспилотники летели на Москву.
Экстренные службы мониторят ситуацию, однако данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
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Мария Моисеева